Criança atropelada por digital influencer de 16 anos apresenta melhora no HMC

Do: Olhar Direto

O menino de seis anos atropelado pela digital influencer de 16 em Várzea Grande (região metropolitana de Cuiabá), na noite desta quarta-feira (6), apresentou melhora em seu estado de saúde. Ele teve traumatismo craniano e deveria passar por uma cirurgia no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). A possibilidade do procedimento, no entanto, ainda está sendo avaliada.

O pai do menino contou ao Olhar Direto que a cabeça dele desinchou e nesta tarde (8), deve ser retirada a sedação aos poucos. Além disso, alguns aparelhos devem ser removidos para observar se ele conseguirá respirar sem os objetos.

O garoto estaria atravessando a rua para ir ao encontro da mãe, quando teria sido atropelado pela adolescente, conhecida por circular em alta velocidade pela região. Socorrido por populares para o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (PSM-VG), ele teve que ser transferido para o HMC.

A adolescente R.O.T. tem mais de 14 mil seguidores no Instagram e compartilha vídeos em que aparece fazendo manobras de motocicleta. Filha de um empresário, ela teria fugido do local do acidente.

Os agentes da Guarda Municipal tiveram que proteger a garota, pois alguns moradores da região queriam linchá-la.

A Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran) informou que a motocicleta 2019/2020 foi removida por estar com licenciamento atrasado.