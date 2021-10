Concurso escolhe hoje a Miss Mato Grosso; veja candidatas

Do: MidiaNews

Dez candidatas disputam a coroa em evento que será realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso

O Miss Universo Brasil Mato Grosso está de volta após um ano e sete meses. O evento que reúne as mulheres mais bonitas do Estado está marcado para esta quarta-feira às 19h.

O concurso, sob a organização do colunista Warner Willon, será realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso e contará com a presença da Miss Universo Brasil 2017, Monalisa Alcântara, e o Mister Brasil Hendson Baltazar.

Dez mulheres, entre 18 e 26 anos, de diversos municípios do estado, disputam a coroa, que garantirá uma vaga no 67ª Miss Brasil 2021.

As finalistas são de Cuiabá, Várzea Grande, Tangará da Serra, Sorriso, Água Boa, Distrito de Vila Operária, Rondonópolis, Jaciara, Diamantino e Nossa Senhora do Livramento.

“O evento vai acontecer respeitando todos os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS)”, afirmou o organizador.

A vencedora do concurso deve receber uma bolsa de estudos, a faixa e a coroa.

Perfil das candidatas:

Água Boa – Bruna Paniago Petter, Miss Água Boa, 22 anos , acadêmica de fisioterapia e de administração. Represento o município de Água Boa.@brunapaniagoo

Cuiabá – Gabriela Sousa Guimarães, Miss Cuiabá, 22 anos e acadêmica de Direito. Represento a capital de Cuiabá. @gabiguimaraes.s

Diamantino – Maria Eduarda Conci Xavier, Miss Diamantino, 18 anos irei cursar direito. Represento o município de Diamantino. @duda_conci

Distrito de Vila Operária – Ianca Carvalho, 25 anos, bacharel em Direito e empresária, representa o Distrito de Vila Operária, localizado em Rondonópolis. Instagram @iancalc

Jaciara – Brunna Lays, Miss Universo Jaciara, 25 anos, formada em engenharia civil. Represento o município de Jaciara. @brunnalaysz

Nova Xavantina – Denizia Bruna Borges de Melo, miss Nova Xavantina , 22 anos e irei cursar moda pois é algo que amo .Represento o município de Nova Xavantina @bruna.denizia

Rondonópolis – Geniffer Ossuna, Miss Universo Rondonópolis, 23 anos, fisioterapeuta, pós graduanda em terapia intensiva, represento o município de Rondonópolis.@genifferossuna

Sorriso – Tayres Gomes, Miss Universo Sorriso, 21 anos, formada como Técnica em Agropecuária e acadêmica de Licenciatura em Letras. Represento município de Sorriso. @tayresgomess

Tangará da Serra – Tamires Dias – Miss Tangará da Serra, 26 anos, empresaria e representa a cidade de Tangará da Serra. @tamiresdiasig

Várzea Grande – Gabrielly Abreu Moreira, miss Várzea Grande, 19 anos, maquiadora e estudante. Representante do município de Várzea Grande @gabyabreu7