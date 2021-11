Cocaína é apreendida em meio a carregamento de bananas em Cáceres

Motorista disse à polícia que pegou a droga na Bolívia, na cidade de San Matias, e entregaria em Cáceres, por R$ 12 mil.

Três homens suspeitos de tráfico de drogas na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia foram presos pela Polícia Federal com mais de 50 tabletes de drogas escondidos em caixas de banana, nesse sábado (30), em Cáceres, a 220 km de Cuiabá.

De acordo com a polícia, durante a operação Hórus, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e a Força Tática passavam pela zona rural do

município, quando encontraram os suspeitos em uma caminhonete com um carregamento de banana.

Durante a abordagem, a polícia disse que o motorista demonstrou nervosismo e entrou em contradição diversas vezes.

Em seguida, foi realizado buscas no veículo, onde foram localizadas, segundo a PF, duas caixas de banana com 54 tabletes de pasta base de cocaína escondidos, outras três com substância análoga a maconha e uma com cloridrato de cocaína.

Ainda segundo a polícia, o motorista disse que pegou a droga na Bolívia, na cidade de San Matias, e entregaria em Cáceres, por R$ 12 mil. Os três suspeitos que estavam no veículos foram encaminhados à Delegacia Especial de Fronteira (Defron) para prestar esclarecimentos. O material encontrada na caminhonete foi apreendido.