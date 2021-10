Cine Senar retoma atividades e leva entretenimento a comunidades rurais

Suspenso após 18 meses devido às restrições da pandemia da Covid-19, o Cine Senar retomou as suas atividades neste mês de outubro e já levou entretenimento a comunidades rurais de quatro municípios mato-grossenses. Em parceria com Sindicatos Rurais, a edição de 2021 atingiu um público estimado em 1.700 pessoas, até o momento. O próximo evento ocorre nesta sexta-feira (15.10) no Ginásio Poliesportivo, em Santo Antônio do Leste.

Já foram prestigiadas comunidades de Brasnorte, Primavera do Leste, Paranatinga e Novo São Joaquim. Além da exibição de filmes, os participantes também recebem pipoca e algodão doce enquanto assistem ao filme escolhido para o município. Até o fim do ano, estão previstos mais de 13 eventos do tipo.

Na comunidade Santiago do Norte, em Paranatinga, a população compareceu em peso. Ao ser questionado sobre a quantidade do público presente, o gerente do Sindicato Rural de Paranatinga, Thomas Paschoal, que também acompanhou o evento, respondeu: “Acho que não ficou ninguém em casa. Estava todo mundo no Cine”, destaca.

Clécio Weber, diretor da Associação dos Moradores de Santiago do Norte (Amosan), agradeceu a estrutura disponibilizada à comunidade. “Está muito bonito o evento e agradeço ao Senar-MT por levar esse evento ao interior, à zona rural”. Wellington Miranda, membro da Câmara Municipal, também parabenizou o Sindicato da região. “Eu quero parabenizar o Sindicato Rural e o Senar que tem olhado de uma forma carinhosa o nosso município, e nos beneficiado com esse lindo projeto”.

CINE SENAR – criado em 2014, o Cine Senar já atraiu mais de 150 mil telespectadores nos últimos anos. Além do filme com classificação livre e vídeos educativos a serem exibidos, cujos títulos são escolhidos pelas equipes dos Sindicatos Rurais, alguns municípios fazem parcerias com a Prefeitura Municipal e demais empresas, ampliando o momento de lazer da comunidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Senar/MT