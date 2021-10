Casos de dengue em MT caem pela metade nesse ano se comparado ao ano passado

“O mosquito tem o ciclo inicial de vida entre zero e dez dias, mas como o tempo da capital é quente e úmido, ele se desenvolve em sete dias. Uma fêmea coloca até 400 ovos durante o período de vida podendo infectar cerca de 300 pessoas”, contou.

As cinco cidades que possuem maior risco de dengue são Chapada dos Guimarães, Jangada, Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilândia e Araputanga.

Durante a pandemia, os agentes de endemias continuaram fazendo as visitas para controlar a proliferação do mosquito, mas com algumas restrições. Segundo o técnico da Vigilância, com a diminuição nos casos de Covid-19, os agentes retornaram com os atendimentos normalmente.