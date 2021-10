Casal morre em acidente entre picape e carreta na BR-163

Do: Olhar Direto

Um acidente envolvendo uma picape e uma carreta, na tarde do último domingo (10), resultou na morte de duas pessoas, na BR-163, próximo a Sorriso (420 quilômetros de Cuiabá). Os dois óbitos foram dos passageiros da Fiat Strada, que ficaram presos entre às ferragens.

As vítimas foram identificadas como: Sadi Karsburg e Maria Noeci de Lima Karsburg. O casal era morador da cidade de Sinop, para onde seguia.

A carreta, que estaria carregada com carne, saiu da rodovia e tombou de lado. Já a Strada também ficou fora da pista e completamente destruída.

O Corpo de Bombeiros precisou fazer o desencarceramento do casal, que ficou preso entre às ferragens. O condutor da carreta foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Os ferimentos dele eram leves.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e realizou os trabalhos. O caso é investigado. (Com informações do Só Notícias)