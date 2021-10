Carro é consumido pelo fogo após motorista sentir dores no peito, sair da pista e bater em árvore

Do: Olhar Direto

Um carro ficou completamente destruído pelas chamas neste domingo (24), após o condutor, de 46 anos, passar mal e colidir contra uma árvore, na comunidade Águas Claras, em Sinop (498 km de Cuiabá). O homem, que saiu do veículo antes do alastramento das chamas, recusou atendimento médico.

De acordo com o site Cáceres Notícias, o modelo do carro era um GM Astra, de cor preta. O motorista dirigia sentido ao setor rural da cidade, quando passou a sentir fortes dores no peito, o que teria feito com que ele perdesse o controle da direção e saísse da pista.

O homem atingiu um barranco e, em seguida, colidiu contra uma árvore. O impacto desencadeou um princípio de incêndio na parte inferior do painel, que, posteriormente, destruiu todo o veículo. O condutor recusou ser encaminhado ao Hospital Regional da cidade pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT).

O CBMMT utilizou um caminhão Auto Bomba Tanque para conter as chamas. O carro ficou à disposição do proprietário para a remoção do local.