Campo Verde é contemplada com dois editais no valor R$ 420 mil para ações culturais

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A Secretaria de Cultura, Lazer e Esportes de Campo Verde saiu vencedora e foi contemplada em dois editais da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de MT – SECEL, que juntos totalizam R$ 420 mil em ações culturais. O resultado do Edital Afluentes foi divulgado na última sexta-feira (22).

O edital se dividia em dois eixos, sendo o Eixo I voltado a propostas de projetos com cunho cultural. Foram selecionados projetos que desenvolvam qualquer atividade cultural relacionada aos diversos campos e linguagens artístico-culturais – Linguagens Artísticas: Artes Cênicas (Teatro, Dança e Circo), Artes

Visuais (pintura, desenho, gravura, escultura, fotografia, instalação, artesanato, multimeios), Música, Literatura, Audiovisual e/ou Cinema.

O Eixo II foi voltado para o tema Especial Natal, com a seleção de projetos que desenvolvam atividades de cunho sociocultural e de lazer, relacionados aos diversos campos culturais e linguagens artístico-culturais para festejos natalinos.

Campo Verde se inscreveu nos dois eixos e obteve êxito, sendo contemplado nos dois projetos inscritos.

O projeto do Eixo I, no valor de R$120 mil, visa fortalecer a relação entre cultura e educação, cultura e acessibilidade e cultura e juventude por meio da formação e requalificação docente, e difusão do acesso às expressões artísticas na educação básica municipal, promovendo o desenvolvimento de uma educação para a vida – faculdades cognitivas e psicossociais – e para o trabalho – mercado e consumo da cultura e das artes, possibilitando o acesso de proponentes da zona rural a atividades artísticos culturais o Projeto recebeu o nome “CAMPO VERDE: CIDADE DAS ARTES”.

No eixo II, o valor é de R$ 300 mil e visa realizar o NATAL LUZ, de forma itinerante e inovadora, promovendo a cultura e a paz, com a circulação de uma carreta cenográfica do Papai Noel, apresentações artísticas, feira de artesanato e decoração e iluminação das principais avenidas e bairros da cidade de Campo Verde-MT.

De acordo com a secretária de Cultura, Lazer e Esportes de Campo Verde, Izaurides Kesia, vencer os editais só foi possível pelo trabalho engajado e parcerias.

“Esses valores serão destinados à promoção e valorização da cultura em Campo Verde. Temos buscado sempre concorrer a editais de nível estadual para captação de recursos, com objetivo de fomentar o movimento cultural no município. Estamos muito felizes pelo resultado, pelo engajamento da nossa equipe, especialmente do Instituto Germinando Sons, que nos ajudaram muito na elaboração do projeto no Eixo I. Tivemos também uma importante parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do secretário Henrique Soares, para elaboração do projeto no Eixo II”, agradeceu.

Para a secretária, as propostas beneficiam a população acima de tudo. “Foram propostas inovadoras, tanto que nossa pontuação foi muito boa. Vários municípios também foram contemplados, municípios que são referência e isso nos traz muita satisfação. Creio que a população, que será beneficiada diretamente com todas essas ações, também vai ficar muito satisfeita com o resultado desses editais para o nosso município”, afirmou.