Caminhonete S10 invade terreno e derruba dois postes em Cuiabá

Do: MidiaNews

O acidente aconteceu na madrugada deste sábado; concessionária de energia realizou reparo no local

Um acidente envolvendo uma caminhonete S10 causou danos no Bairro Jardim Itália, em Cuiabá.

Conforme apurou a reportagem, a caminhonete seguia pela Avenida Itália, quando invadiu a calçada e se chocou contra postes de energia elétrica.

O impacto foi tão forte que a caminhonete ainda avançou sobre uma cerca de proteção de um terreno, localizada na esquina de uma rotatória.

Até o momento não há registro de boletim de ocorrência e nem de possíveis vítimas.

Segundo um comerciante das proximidades, quando ele chegou para trabalhar se deparou com a cena do veículo destruído.

Apesar de dois postes terem sido derrubados, o fornecimento de energia não foi interrompido na hora.

No entanto, para realizar a troca do material danificado com segurança, a concessionária de energia elétrica realizou o desligamento temporário.

Conforme o comerciante, o acidente causou outros prejuízos como o de materiais que precisam ser refrigerados.

Durante os trabalhos, a via funcionou em meia pista, causando ainda uma nova colisão entre outros dois veículos – o motorista perdeu o controle e bateu na traseira de outro.