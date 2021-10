Caminhonete é roubada em frente a Atacado em Campo Verde; veja o vídeo

Com informações do MegaNews CV

Na tarde desta Terça-feira (5), por volta das 17:32h em frente a um atacado no município de Campo Verde foi roubada uma caminhonete prata com carroceria de madeira.

Nas imagens é possível observar a ação do meliante, que demonstra nervosismo porém muita astúcia em esperar o momento certo para entrar pela porta do passageiro e posteriormente por dentro do veículo assumir a direção do mesmo.

As Imagens já foram repassadas a Polícia Militar junto a todas as informações do veículo.

Lembramos novamente que a cidade de Campo Verde é monitorada por câmeras OCR, que identifica os veículos buscados pelo sistema e informa imediatamente as forças de segurança sobre o rumo tomado pelos veículos roubados no município.

Qualquer informação sobre o veículo o cidadão também pode informar a Polícia Militar no telefone 190 ou pelo 0800-65-3939.

Confira no vídeo o momento do roubo registrado pelo sistema de segurança do atacado.