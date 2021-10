Caminhão com combustível bate, pega fogo e motorista morre

Do: MidiaNews

A colisão envolveu dois veículos de carga; pista ficou completamente interditada

Um grave acidente na tarde desta quinta-feira (7) deixou ao menos um morto na Serra de São Vicente, na BR-163, entre Cuiabá e Rondonópolis.

A colisão envolveu dois veículos de carga, um deles carregado de combustível, o que acabou causando um grande incêndio com fumaça densa.

Segundo a concessionária Rota do Oeste, que administra o trecho, o chamado informando sobre o acidente aconteceu às 13h53.

O tráfego ainda está totalmente interditado no local.

A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local. O condutor da carreta tanque morreu carbonizado. Já o motorista do outro veículo não foi localizado.

As informações iniciais apontam que, com o impacto dos veículos, o cavalo mecânico da carreta tanque desacoplou, parando em faixa de domínio.

A carreta ficou na pista. A Polícia investiga o caso.

