Caike Luna, ator que fazia o Cleitom de ‘Zorra Total’, morre aos 42 anos

O ator paranaense Caike Luna, que ficou nacionalmente conhecido pelo personagem Cleitom, no programa “Zorra Total”, morreu na manhã deste domingo (3), aos 42 anos. A morte do artista foi confirmada pela humorista Katiuscia Canoro.

O artista lutava contra um câncer desde abril e estava internado em um hospital de Curitiba, onde tratava o Linfoma não Hodgkin, o mesmo que acometeu o ator Reynaldo Gianecchini. Em uma rede social, a Katiuscia recebeu a solidariedade de outros humoristas, como Tatá Werneck, Cacau Protásio e Rafael Portugal.

O ator começou a carreira em Curitiba, onde morou por 13 anos e estudou na Faculdade de Artes do Paraná. A família dele é de Cruzeiro do Oeste, no noroeste do estado.