Bombeiros militares resgatam homem com transtornos mentais na altura de 7 metros de árvore

Bombeiros da 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (11ª CIBM) resgataram no último domingo (24/10) um homem, de 26 anos, com transtornos mentais que estava no topo de uma árvore, há 7 metros do chão. O caso ocorreu em Campo Verde (130 km de Cuiabá).

Os militares foram acionados, via 193, para atender a uma vítima de transtorno mentais no bairro Bordas do Lago. Ao chegar no local, a vítima foi encontrada na copa de árvore de aproximadamente 7 metros de altura. A guarnição de resgate ao notar que a árvore estava encostada na rede de distribuição elétrica, solicitou à concessionária Energisa realizar o desligamento da rede. Após isso, os bombeiros subiram até o alto da árvore com uma escada e amarrações de segurança. Os militares realizaram o resgate da vítima, que não apresentou resistência para o salvamento. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), existem diversos tipos de transtornos mentais em diferentes níveis. Segundo o órgão, há tratamentos de saúde eficazes para esses transtornos e maneiras de aliviar o sofrimento desses casos. Após avaliado as condições de saúde física, o homem foi encaminhado para o Hospital Municipal para receber os cuidados médicos.