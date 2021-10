Bandidos trancam morador e roubam residência no Greenville I

Com informações do MegaNews CV

Nesta segunda-feira (4), por volta das 09h, a Polícia Militar foi informada sobre um roubo a residência no Bairro Greenville I em Campo Verde. Passadas as informações pelo COPOM a viatura se deslocou ao local para atender a ocorrência no referido bairro.

Chegando no local, os policiais se depararam com a vítima, que relatou aos mesmos que tinha sido surpreendida por 2 indivíduos pulando o muro da sua residência, os bandidos estavam de posse de armas de fogo, e logo já anunciaram o assalto.

Segundo a vítima os suspeitos eram morenos magros, um alto e um baixo, os mesmos ainda estariam portando uma pistola e um revólver.

Após anunciarem o assalto os infratores da lei trancaram a vítima no quarto da residência para realizar a prática criminosa. Da residência foram levados: 01 Espingarda de pressão, 02 Drones, várias ferramentas, 01 Celular Samsung.

A Polícia Militar fez rondas com o intuito de prender os criminosos, porém até o fechamento desta matéria os mesmos ainda não teriam sido localizados.

O Boletim de ocorrência foi confeccionado para devidas providências que o caso requer.