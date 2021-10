Bandido tenta fugir da Rotam, atira em PM e é morto em Cuiabá

Do: MidiaNews

A polícia informou que ele tinha 21 passagens criminais; o caso ocorreu na noite desta quarta (27)

Um homem identificado como Gabriel Leonardo da Silva Xavier, conhecido como Churk, morreu na noite de quarta-feira (27) após ser baleado em um confronto com policiais da Rotam, no Bairro Jardim Colorado, em Cuiabá.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes estavam fazendo uma patrulha na região quando Gabriel passou pelos policiais de motocicleta. Assim que ele viu a viatura, começou a fugir em alta velocidade, sendo seguido pelos oficiais da Rotam.

A perseguição durou até Gabriel invadir uma residência para tentar se esconder dos policiais, que seguiram ele até encontrá-lo no quintal, aos fundos do imóvel.

Ao se ver sem saída, o homem se armou com um revólver e ameaçou atirar no comandante da equipe. Foi neste momento que o oficial atirou contra Gabriel, que caiu no chão.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados pelos policiais, mas quando chegaram ao local constataram que Gabriel já estava morto.

O local foi isolado para que fosse realizada a perícia e as investigações da Polícia Civil. A equipe da Rotam informou que Churk já era uma figura conhecida, com 21 passagens criminais.

Descrito como criminoso de alta periculosidade, o homem já foi autuado por homicídio, associação criminosa, porte ilegal de arma, roubo, furto e recepção.