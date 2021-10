Auxílio Brasil: saiba quem terá direito ao substituto do Bolsa Família

A Secretaria de Orçamento Federal (SOF) estima que o pagamento do Auxílio Brasil em novembro e dezembro custará R$ 9,37 bilhões aos cofres públicos, caso o valor do benefício seja mesmo de R$ 300. Parte desse valor (R$ 7,7 bilhões) será paga com uma sobra orçamentária do programa Bolsa Família e a outra parte (R$ 1,62 bilhão) com o aumento do IOF.

Já para 2022 a conta é mais complexa. Primeiro o governo precisa aprovar a PEC dos precatórios para abrir espaço no orçamento para o novo programa e aprovar a reforma do Imposto de Renda ainda este ano. Se essas condições não concretizarem, aliados do governo Bolsonaro já indicaram que podem prorrogar o Auxílio Emergencial até o fim de 2022, que pelos planos do governo deve acabar neste mês de outubro.