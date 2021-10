Atriz cuiabana é escalada para série de Miguel Falabella no Disney+

Do: Olhar Direto

A atriz cuiabana Gabriella Di Grecco foi escalada para “O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu”, nova série do Disney+, serviço de streaming da casa do Mickey, com produção de Miguel Falabella. A série é descrita pelo ator com “uma pegada meio Glee” e começou sua produção há cerca de um mês. Ainda não há previsão de seu lançamento.

Gabriella deve interpretar um dos principais personagens da história, que está sendo mantida em sigilo, assim como o papel da atriz. Além dela, também participam do elenco Lilian Valeska (“Malhação”), Guilherme Magon (“Assédio”)e Karin Hills (“Pé na Cova”).

Este não é o primeiro trabalho de Gabriella com a Disney. A atriz cuiabana co-protagonizou “Bia”, ao lado da atriz Isabela Souza. A série argentina para o Disney Channel, exibida no Brasil, conta com um elenco composto por brasileiros, argentinos, mexicanos, colombianos e espanhóis. No total, a produção ganhou duas temporadas e um especial exclusivo para o Disney+.

A parceria de Miguel Falabella com o serviço de streaming foi firmada no final de 2020, ano em que o ator encerrou o seu contrato com a Globo. “O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu” é especulada com 10 episódios em sua primeira temporada, que ainda não tem previsão de estreia no Disney+

Além de “Bia”, Gabriella já atuou em musicais como “Meia Noite Cinderela” e “Cinza”, como também estreou em novelas como “Além do Tempo”, da Rede Globo.