Assassinada no dia do aniversário pelo ex-marido na frente dos filhos é técnica de enfermagem; suspeito será ouvido na DHPP

Do: Olhar Direto

A técnica de enfermagem Josilaine Maria Gomes dos Reis, 32 anos, foi identificada como a mulher morta a facadas, na madrugada desta quarta-feira (06), no bairro Nova Esperança, em Cuiabá, na frente dos três filhos.O autor do feminicídio foi o próprio ex-companheiro dela, que ainda tentou contra a própria vida, mas acabou impedido pela Polícia Militar.

Josilaine completou 32 anos nesta quarta-feira, justamente no dia em que foi morta pelo ex-companheiro.

O homem, que ainda não teve o nome divulgado, foi socorrido após cometer o crime e tentar contra a própria vida e encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá. Ele ainda não recebeu alta, mas assim que acontecer, será preso em flagrante pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O acusado será ouvido pela equipe do delegado Caio Albuquerque, responsável por atender o caso. A informação inicial é de que o homem não aceitaria o fim do relacionamento. Quando a PM entrou na residência, foi ele quem indicou onde a vítima estaria.

Após ser ouvido, o homem deverá ser encaminhado para audiência de custódia. O caso continua a ser investigado.

O caso

Segundo as informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o feminicídio aconteceu por volta das 02h30. O ex-companheiro da vítima, que não aceitava o fim do relacionamento, arrombou a porta da residência da mulher e a atacou com várias facadas.

Os golpes atingiram o ombro e o peito da mulher, que começou a ser atacada no quarto. Ela ainda tentou correr para o banheiro, mas foi alcançada pelo criminoso. Quando as equipes de socorro chegaram, ela já estava sem os sinais vitais.