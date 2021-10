Após desaparecer, empresário é encontrado morto no Rio Cuiabá

Do: MidiaNews

Família denunciou o sumiço na manhã de ontem; ele foi localizado neste sábado (16)

Desaparecido há 2 dias, o empresário José Freire da Silva Filho, de 52 anos, foi encontrado morto na manhã deste sábado (16), no Rio Cuiabá.

José estava sem dar notícias à família deste a noite de quinta-feira (14) e sua esposa comunicou o sumiço na manhã de ontem.

Durante buscas pela região, o carro da José – um Cobalt prata – foi encontrado próximo à ponte sobre o Rio Cuiabá, na rodovia Mário Andreazza.

Desde a denúncia de desparecimento, equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros iniciaram as buscas pelo empresário.

Os bombeiros informaram que na sexta procuraram vestígios ou indícios dos passos de João na região de mata junto com um cão farejador.

Posteriormente, foi acionada a equipe de mergulhadores do 1º Batalhão Bombeiro Militar, que de imediato deu início as buscas na localidade aonde o cão teria apontado.

As buscas foram interrompidas quando anoiteceu, sendo reiniciada na manhã deste sábado. Passadas algumas horas, o corpo do empresário foi localizado no rio Cuiabá, próximo ao trecho conhecido como Buffet Casa das Pedras, em Várzea Grande.

A Polícia Civil foi acionada para iniciar os procedimentos e o corpo de José foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso segue sendo investigado.