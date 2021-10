Adolescente morre após bater motocicleta em árvore em MT

Do: MidiaNews

O menor foi encontrado na noite de domingo, ao lado da sua motocicleta; acidente foi em Rondonópolis

Um adolescente de 16 anos morreu na noite de domingo (17) após perder o controle da motocicleta que pilotava, em Rondonópolis (a 216 quilômetros de Cuiabá).

Conforme a Polícia Civil, ele seguia pela rua Sete Copas, do Bairro Coophalis, em uma Honda CG 160.

Em determinado momento do trecho, ele teria perdido o controle do veículo e batido de frente com a pilastra de uma caixa de telefonia e depois em uma árvore.

Quando as equipes chegaram ao local, encontraram o jovem na calçada. O impacto foi tão grande que o capacete saiu da cabeça do menor.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local, mas apenas constatou a morte da vítima. A Polícia Civil acompanha o caso.