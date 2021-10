Adolescente encontrada morta com corte no pescoço teria sido desovada em região de mata

Do: Olhar Direto

Adolescente de 16 anos encontrada morta com corte no pescoço em uma região de mata nas proximidades da Avenida Jaime Barrichello, em Sorriso (distante 420km de Cuiabá), teria sido desovada no local. Ela estava desaparecida desde sexta-feira (22).

O perito criminal da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), Luciano Nogueira afirmou que não há indicio de que a morte aconteceu no local. “A gente fez o exame em torno do local e não encontramos nenhum indício que o ato de agressão aconteceu ali. Verificamos que a vegetação estava íntegra, não encontramos mancha de sangue a não ser exatamente na projeção do corpo, então tudo indica que o ato não foi consumado naquele local, que foi simplesmente o ponto em que o cadáver foi colocado depois de morto”, disse em entrevista ao Só Notícias.

Ainda de acordo com o perito, a vítima apresentava uma lesão extensa na região do pescoço e outra no peito, possivelmente provocadas por uma faca.

Segundo a família, ela havia saído e deixado o celular em casa. Como não foi mais vista, um irmão conseguiu desbloquear o aparelho, encontrou mensagens suspeitas e procurou a polícia para comunicar o desaparecimento.

No domingo (24), de acordo com informações do site Só Notícias, um homem que passava pelas proximidades teria adentrado a região de mata para urinar e encontrou o corpo da adolescente, acionando então a Polícia Militar.