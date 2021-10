Acusado de crime sexual, vereador morto em colisão com carreta deixou carta alegando inocência

Do: Olhar Direto

Morto em decorrência de um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (14), na BR-163, o vereador Romeo Belém (DEM) teria sido acusado de estupro pela própria filha de dez anos. O caso teria sido registrado na Delegacia de Nova Mutum em 18 de setembro.

No boletim de ocorrência consta que a mãe compareceu na delegacia juntamente com o Conselho Tutelar para comunicar a ocorrência de estupro de vulnerável.

Conforme a mãe, a filha teria dito, após uma discussão, que estaria sendo abusada pelo própria pai. O vereador teria costume de se trancar no quarto com a filha, onde passaria as mãos nas partes íntimas dela.

A mulher afirmou também que não chegou a namorar com Romeo, apenas teve um ‘caso’. No entanto, o vereador sempre teve acesso à filha. Mas há cerca de um ano, a menina não estaria demonstrando mais interesse de ver o pai.

Em uma carta atribuída a Romeo, consta um pedido de desculpas. “Estou passando por uma situação que jamais imaginaria. Minha filha, induzida pela mãe, acredito eu, fez uma denúncia contra minha pessoa dizendo que eu estava passando a mão nela, quando ela raramente vinha na caminha casa”, diz trecho.

“Quero que todos saibam que jamais fiz isso com minha filha, mas não estou aguentando tamanha raiva em meu coração, a vontade de voltar ao velho Romeo é imensa, de tirar a vida da mãe da minha filha é enorme, mas não quero fazer isso, prefiro partir dessa vida”, acrescenta.

Por fim, ele pede perdão aos filhos e dá adeus. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do vereador. Uma mulher que teria trabalhado com o parlamentar comentou no Facebook que: “A mentira e falso testemunho acabaram com a vida de um homem honesto”.

O acidente

O vereador Romeo morreu ao colidir com o carro em uma carreta, na tarde desta quinta-feira (14), no km 592 da BR-163, em Nova Mutum.

O parlamentar estava sozinho em um Kia Sportage, de cor prata, quando teria colidido na carreta Scania R540, de cor branca, placa de Sorriso. A Concessionária Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas às 12h44 para o atendimento da ocorrência, onde constataram a morte do vereador. Já o motorista da carreta foi levado para o Hospital de Nova Mutum.