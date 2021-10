Açougueiro é assassinado a tiros após discussão com sócio em MT

Do: MidiaNews

Polícia Civil do Município suspeita que a motivação seja dinheiro; caso é investigado em Confresa

Um açougueiro identificado como Marcelo Araújo Bezerra, de 42 anos, foi assassinado a tiros na segunda-feira (18) após uma discussão com seu sócio, em Confresa (a 1.135 km de Cuiabá).

De acordo com informações da Polícia Civil do Município, a vítima estava em um bar no Centro da cidade quando houve o homicídio.

Testemunhas relataram aos policiais que o crime ocorreu logo após Marcelo ter uma briga com seu sócio. A investigação inicial aponta que o criminoso cobrava dinheiro da vítima.

Logo depois da discussão, o sócio sacou a arma e atirou diversas vezes contra o açougueiro. Marcelo ainda tentou fugir, mas caiu ainda dentro do bar.

O criminoso fugiu e uma equipe de socorristas foi acionada para atender o açougueiro. No entanto, Marcelo estava com três ferimentos e acabou não resistindo.

A Polícia de Confresa afirmou que já tem a identificação do suspeito que teria cometido o assassinato, mas até o momento o autor não foi detido.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.