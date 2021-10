Acidente envolvendo 2 carros danifica muro do Aeroporto de VG

Do: MidiaNews

O acidente ocorreu na manhã de hoje; apesar dos danos, ninguém ficou ferido

Um acidente entre dois carros na manhã desta sexta-feira (15) destruiu parte do muro do Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande.

Segundo informações preliminares da Guarda Municipal, a ocorrência teve o envolvimento de dois carros, porém, apesar do susto, ninguém se feriu.

A Guarda relatou que um Volkswagen Up e um Fiat Toro trafegavam pela Avenida 31 de Março, quando um dos carros perdeu o controle e acabou indo de encontro ao muro do aeroporto.

Com o impacto, o Up derrubou parte do concreto. Já o Fiat, que seguia atrás, capotou na avenida e parou de lado no espaço exclusivo para ciclistas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer as vítimas, porém, ao chegarem no local, os soldados notaram que os motoristas saíram ilesos do acidente. Os veículos tiveram diversos danos materiais.

A Guarda Municipal fez o acompanhamento da ocorrência e auxiliou a controlar o transito na avenida.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

