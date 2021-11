7 pessoas morrem em acidente envolvendo três carros na MT-326

De acordo com a Polícia Militar, o motorista sobrevivente estava no Onix. Ele contou que seguia atrás do Uno, quando notou que o condutor passou a andar na contramão. Ele afirmou que tentou avisá-lo para voltar à pista certa, mas não deu tempo.

Conforme o boletim de ocorrência, o Uno bateu de frente com o Crossfox. Já o Onix tentou frear, mas, devido à proximidade, acabou colidindo com o outro veículo.

A PM informou que encontrou quatro pessoas caídas fora dos veículos. Duas delas já estavam mortas e as outras duas foram socorridas ainda com vida e encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal e ao Hospital Regional, respectivamente. No entanto, também morreram antes de chegar nas unidades de saúde.

Outras três vítimas foram encontradas presas nas ferragens, também sem vida. O Corpo de Bombeiros esteve no local e fez a retirada dos corpos.